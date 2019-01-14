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Японская авиакомпания ANA намерена запустить ежедневные рейсы в Москву

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Фото: TASS/DPA/Markus Mainka
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Начать совершать ежедневные рейсы в Москву и Владивосток приняла решение японская компания All Nippon Airways. Об этом в понедельник, 14 января, рассказала деловая газета The Nihon Keizai Shinbun.

Численность пассажиров на маршруте Москва–Токио в период с декабря 2017 по ноябрь 2018 года, по данным газеты, выросла на 10% по сравнению с тем же периодом год назад и достигла 140 тыс. человек, сообщает ТАСС.

Рост востребованности перелетов связывают с развитием экономических отношений между странами и смягчением визовой политики.

В ноябре сообщалось, что правительство Японии планирует ужесточить меры по борьбе с пьянством авиаторов.

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