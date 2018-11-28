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Пилот японской авиакомпании не допущен на рейс из-за превышения алкоголя в крови

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Фото: Global Look Press/Dinendra Haria
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Капитан японского самолета был отстранен от полета из-за превышения нормы алкоголя в крови. Об этом 28 ноября, сообщили в авиакомпании JAL.

«Да, это правда», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Правительство Японии планирует ужесточить меры по борьбе с пьянством авиаторов, после того как 1 ноября один из пилотов Japan Airlines был отстранен от полета по маршруту Лондон–Токио по причине алкогольного опьянения, в результате лайнер совершил перелет не с тремя, а с двумя пилотами, что по правилам авиакомпании недопустимо.

15 ноября стало известно, что ведущая японская авиакомпания Japan Airlines временно отстранила от полетов 19 пилотов, разбирательство с которыми началось еще в августе прошлого года, когда их впервые заподозрили в выходе на работу в нетрезвом виде.

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