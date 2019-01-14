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Путину рассказали о популярности скандинавской ходьбы в Удмуртии

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Фото: Depositphotos
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Глава Удмуртии Александр Бречалов на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о растущей популярности скандинавской ходьбы в республике.

«Я такое первый раз увидел, у нас буквально повальное увлечение», — заявил Бречалов, говоря об усилении позиций Федерации скандинавской ходьбы.

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Также глава республики рассказал о жителях Игринского района, которые ведут здоровый образ жизни и регулярно занимаются скандинавской ходьбой, несмотря на перенесенные заболевания.

«Я приезжаю в Игринский район, меня встречают 75-летний мужчина, он сам бывший хирург, вся его команда. Он говорит: «Вот, Сергеич — инфарктник, у Марии Ивановны — инсульт». И они все по 5–7 км проходят. <…> Мы сделали акцент на их поддержке», — поделился Бречалов.

В начале января эксперты назвали прогулки на лыжах самым полезным зимним видом спорта, который подойдет практически всем.

По данным опроса от 9 января, приверженцами здорового образа жизни считают себя две трети россиян.

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