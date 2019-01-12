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Американские ученые назвали основные признаки рака

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Фото: Global Look Press/Arco Images/Rudolf
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Специалисты медицинского центра в Кливленде (штат Огайо) определили основные симптомы, свидетельствующие о раковых заболеваниях, пишет Daily Express.

По их мнению, пройти медицинское обследование стоит лицам, у которых появились изменения в работе кишечника или мочевого пузыря, комок (утолщение) в груди или другом месте, затрудненное глотание, беспричинное кровотечение и тяжелый кашель с хрипотой.

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Кроме того, признаком онкологии могут быть изменение цвета и (или) размера родинок, а также не заживающие в течение длительного времени раны на коже.

Издание отмечает, что ежегодно выявляется около 360 тыс. заболевших. При этом, по оценкам экспертов, около 4 из 10 случаев онкологии можно предотвратить.

По мнению представителей британской благотворительной организации Macmillan Cancer Support, избежать рака позволит подвижный и здоровый образ жизни, включающий сбалансированное питание, а также отказ от курения и алкоголя.

11 января сообщалось, что группа биологов из Индии и США выяснила, что употребление в пищу мякоти и косточек гранатов снижает вероятность развития онкологии, а также подавляет воспаления в кишечнике.

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