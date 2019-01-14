Мэй обратилась к парламенту в предверии голосования по условиям Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Brexit скорее не состоится, чем состоится без сделки. Такое заявление она сделала 14 января, выступая с речью по поводу выхода Великобритании из Евросоюза.

«Как мы могли наблюдать в течение последних недель, есть некоторые (политики. — Ред.) в Вестминстере, которые хотели бы отсрочить или даже остановить Brexit, и которые задействуют все доступные средства, чтобы добиться своего», — цитирует Мэй Би-би-си.

Она назвала катастрофическим сценарий, при котором, результаты голосования по выходу королевства из ЕС не будут выполнены. По ее словам, в Британии никогда не было референдума, итоги которого бы не уважались.

«Сейчас, по моей оценке, вероятным вариантом станет паралич деятельности парламента, чреватый тем, что Brexit не состоится», — приводит словам Мэй агентство «РИА Новости».

Голосование по правительственному соглашению об условиях Brexit состоится в палате общин британского парламента 15 января. Многие законодатели намерены проголосовать против существующего сценария.

Изначально голосование должно было пройти 11 декабря, однако глава британского правительства официально объявила о его переносе из-за опасений, что многие члены парламента не поддержат соглашение.

Референдум по выходу Великобритании из Европейского союза прошел в июне 2016 года, большинство подданных королевства одобрили его. Brexit должен состояться в ночь на 30 марта 2019 года. После этого начнется переходный период, во время которого будут решены спорные вопросы.