Прямой эфир

Около 80 швейцарских болельщиков «потерялись» в России после ЧМ-2018

0
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около 80 швейцарских футбольных болельщиков, въехавших на территорию России по паспорту Fan ID, предположительно, не покинули страну по истечении срока действия документа. Об этом 14 января пишет журнал «Русская Швейцария».

И вновь продолжается матч: что ждет Россию после ЧМ по футболу
В 2019 году в нашей стране пройдет Универсиада, первенства планеты по шахматам и боксу, а также квалификационный турнир к чемпионату Европы 2020 года

В публикации указано, что после завершения чемпионата мира по футболу власти РФ продлили режим въезда в Россию по паспорту болельщика до 31 декабря 2018 года. Согласно данным МИД Швейцарии, по состоянию на 25 декабря 2018 года в России находился 81 швейцарец.

«Предположительно, не все швейцарцы успели выехать. Сейчас Москва и Берн занимаются поисками «нелегалов». Тем, кто нарушит правила пребывания в России, грозит штраф. Кроме того, могут возникнуть трудности при выезде и последующих въездах», — говорится в сообщении.

В 2018 году в России впервые проходил чемпионат мира по футболу. Мировое первенство с 14 июня по 15 июля принимали 11 городов страны. Матчи проходили на 12 стадионах. Чемпионом мира стала сборная Франции, которая в финале обыграла команду Хорватии. Сборная России выбыла из турнира в 1/4 финала.

По данным Ростуризма, ЧМ привлек в страну 3,4 млн иностранцев. Изначально правительство рассчитывало, что в страну приедут около 1 млн зарубежных гостей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ЧМ-2018 по футболу посмотрели рекордные 3,5 млрд человек
Финальный зачет: какими спортивными событиями запомнится уходящий год
2018-й запомнился яркими победами, обидными поражениями и громкими скандалами

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017