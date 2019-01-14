Около 80 швейцарских болельщиков «потерялись» в России после ЧМ-2018
Около 80 швейцарских футбольных болельщиков, въехавших на территорию России по паспорту Fan ID, предположительно, не покинули страну по истечении срока действия документа. Об этом 14 января пишет журнал «Русская Швейцария».
В публикации указано, что после завершения чемпионата мира по футболу власти РФ продлили режим въезда в Россию по паспорту болельщика до 31 декабря 2018 года. Согласно данным МИД Швейцарии, по состоянию на 25 декабря 2018 года в России находился 81 швейцарец.
«Предположительно, не все швейцарцы успели выехать. Сейчас Москва и Берн занимаются поисками «нелегалов». Тем, кто нарушит правила пребывания в России, грозит штраф. Кроме того, могут возникнуть трудности при выезде и последующих въездах», — говорится в сообщении.
В 2018 году в России впервые проходил чемпионат мира по футболу. Мировое первенство с 14 июня по 15 июля принимали 11 городов страны. Матчи проходили на 12 стадионах. Чемпионом мира стала сборная Франции, которая в финале обыграла команду Хорватии. Сборная России выбыла из турнира в 1/4 финала.
По данным Ростуризма, ЧМ привлек в страну 3,4 млн иностранцев. Изначально правительство рассчитывало, что в страну приедут около 1 млн зарубежных гостей.