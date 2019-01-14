Грузовой космический корабль Dragon успешно приводнился в Тихом океане

Американский грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX успешно приводнился в акватории Тихого океана рядом с побережьем Южной Калифорнии. Об этом 14 января сообщила компания – разработчик корабля.

«Подтверждено успешное приземление Dragon, корабль, прошедший летные испытания, завершил четвертую миссию SpaceX по восполнению запасов на МКС и возвращению обратно», — говорится в официальном аккаунте компании в Twitter.

Отстыковка Dragon от МКС была успешно завершена в 2:33 мск. Автоматическая «рука-манипулятор» Canadarm-2 отсоединила корабль от стыковочного отсека и выпустила его в самостоятельный полет в нескольких метрах от станции. Через несколько часов грузовой корабль включил двигатели для схода с орбиты и вхождения в плотные слои атмосферы.

8 января Dragon доставил на МКС более 2,5 т груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для научных экспериментов. На землю «космический грузовик» вернулся с результатами экспериментов, которые проводились экипажем на борту МКС.