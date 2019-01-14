Грузовой корабль Dragon отбыл от МКС и возвращается на Землю

Американский грузовой корабль Dragon отстыковался от Международной космической станции (МКС) в понедельник, 14 января.

Грузовик вернет на Землю материалы научных экспериментов и отходы.

Как сообщила компания SpaceX, аппарат приводнится в Тихом океане в районе южного побережья штата Калифорния примерно в 21:05 по времени Тихоокеанского побережья США (08:05 мск).

8 декабря американский космический корабль Dragon прибыл на МКС. Аппарат доставил продовольствие, а также оборудование и материалы для научных экспериментов — всего около 2,5 т груза.