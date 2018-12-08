Прямой эфир

Корабль Dragon привез экипажу МКС угощение к рождественскому столу

0
Фото: NASA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский грузовой корабль Dragon, пристыковавшийся к МКС, доставил экипажу Международной космической станции угощения к рождественскому столу, сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Среди продуктов — копченая индейка, запеканка из стручковой фасоли, гарнир из сладкого запеченного картофеля, клюквенный соус и фруктовый кекс. Также в наборе есть печенье и тюбики с глазурью для его украшения.

По григорианскому календарю Рождество Христово отмечают 25 декабря. В этот день у экипажа орбитальной станции планируется выходной. Однако не все отметят праздник на МКС. 20 декабря россиянин Сергей Прокопьев, немец Александр Герст и американка Серина Ауньен-Чэнселлор должны будут вернуться на Землю, пишет «Интерфакс».

8 декабря американский космический корабль Dragon прибыл на МКС. Аппарат доставил продовольствие, а также оборудование и материалы для научных экспериментов — всего около 2,5 т груза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Космонавты МКС выйдут в открытый космос 11 декабря
Россия может принять участие в создании международной станции у Луны

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017