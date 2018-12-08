Корабль Dragon привез экипажу МКС угощение к рождественскому столу

Американский грузовой корабль Dragon, пристыковавшийся к МКС, доставил экипажу Международной космической станции угощения к рождественскому столу, сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Среди продуктов — копченая индейка, запеканка из стручковой фасоли, гарнир из сладкого запеченного картофеля, клюквенный соус и фруктовый кекс. Также в наборе есть печенье и тюбики с глазурью для его украшения.

По григорианскому календарю Рождество Христово отмечают 25 декабря. В этот день у экипажа орбитальной станции планируется выходной. Однако не все отметят праздник на МКС. 20 декабря россиянин Сергей Прокопьев, немец Александр Герст и американка Серина Ауньен-Чэнселлор должны будут вернуться на Землю, пишет «Интерфакс».

8 декабря американский космический корабль Dragon прибыл на МКС. Аппарат доставил продовольствие, а также оборудование и материалы для научных экспериментов — всего около 2,5 т груза.