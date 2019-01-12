Прямой эфир

Американский корабль Dragon 13 января впервые приводнится в темное время суток

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/ESA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский грузовой корабль Dragon, который сейчас состыкован с Международной космической станции (МКС), приводнится 13 января в Тихом океане в темное время суток. Об этом 11 января рассказали в NASA.

«Космический корабль будет отсоединен от модуля (МКС — Ред.) около 3 часов дня по восточному времени (23:00 мск. — Ред.) в воскресенье», — говорится в сообщении агенства.

Приводнение Dragon состоится ночью, поскольку в месте посадки в Тихом океане в этот момент будут спокойные воды.

Именно неблагоприятные погодные условия в районе посадки в Тихом океане привели к тому, что приводнение отложили.

6 января стало известно, что запуск нового пилотируемого космического корабля Dragon-2 к МКС состоится в начале февраля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Корабль Dragon привез экипажу МКС угощение к рождественскому столу
Грузовой корабль Dragon прибыл на МКС

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017