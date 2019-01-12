Американский корабль Dragon 13 января впервые приводнится в темное время суток

Американский грузовой корабль Dragon, который сейчас состыкован с Международной космической станции (МКС), приводнится 13 января в Тихом океане в темное время суток. Об этом 11 января рассказали в NASA.

«Космический корабль будет отсоединен от модуля (МКС — Ред.) около 3 часов дня по восточному времени (23:00 мск. — Ред.) в воскресенье», — говорится в сообщении агенства.

Приводнение Dragon состоится ночью, поскольку в месте посадки в Тихом океане в этот момент будут спокойные воды.

Именно неблагоприятные погодные условия в районе посадки в Тихом океане привели к тому, что приводнение отложили.

6 января стало известно, что запуск нового пилотируемого космического корабля Dragon-2 к МКС состоится в начале февраля.