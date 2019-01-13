Грузовой корабль Dragon Илона Маска отстыкуется от МКС
Грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска отстыкуется от Международной космической станции (МКС). Об этом 13 января сообщает РЕН ТВ.
По данным NASA, предположительно это произойдет в 23:00 по московскому времени. Соответствующую команду должен дать Центр управления полетами в Хьюстоне. Передвижная обслуживающая система Canadarm-2 захватит Dragon и отсоединит его от стыковочного отсека американского сегмента МКС Harmony.
После этого грузовой корабль будет на несколько метров отведен от станции и выпущен в открытый космос. Спустя 3,5 часа двигатели Dragon выключат, и корабль сойдет с орбиты, войдя в плотные слои атмосферы. Он приводнится в Тихом океане вблизи мексиканского штата Нижняя Калифорния приблизительно в 8:00 по мск 14 января.
Отмечается, что Dragon должен доставить на Землю результаты экспериментов, которые проводились экипажем на борту МКС.
12 января сообщалось, что космический радиотелескоп «Спектр-Р», потерявший управление, превысил свой срок активной работы. Ранее в тот же день связь с аппаратом была частично потеряна. Работа телескопа, завершение которой изначально планировалось в 2016 году, была продлена до 31 декабря 2019 года. Весной 2019 года запланирован запуск в космос нового российско-немецкого телескопа «Спектр-РГ».