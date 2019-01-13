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Грузовой корабль Dragon Илона Маска отстыкуется от МКС

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Фото: Global Look Press/ESA
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Грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска отстыкуется от Международной космической станции (МКС). Об этом 13 января сообщает РЕН ТВ.

По данным NASA, предположительно это произойдет в 23:00 по московскому времени. Соответствующую команду должен дать Центр управления полетами в Хьюстоне. Передвижная обслуживающая система Canadarm-2 захватит Dragon и отсоединит его от стыковочного отсека американского сегмента МКС Harmony.

После этого грузовой корабль будет на несколько метров отведен от станции и выпущен в открытый космос. Спустя 3,5 часа двигатели Dragon выключат, и корабль сойдет с орбиты, войдя в плотные слои атмосферы. Он приводнится в Тихом океане вблизи мексиканского штата Нижняя Калифорния приблизительно в 8:00 по мск 14 января.

Отмечается, что Dragon должен доставить на Землю результаты экспериментов, которые проводились экипажем на борту МКС.

12 января сообщалось, что космический радиотелескоп «Спектр-Р», потерявший управление, превысил свой срок активной работы. Ранее в тот же день связь с аппаратом была частично потеряна. Работа телескопа, завершение которой изначально планировалось в 2016 году, была продлена до 31 декабря 2019 года. Весной 2019 года запланирован запуск в космос нового российско-немецкого телескопа «Спектр-РГ».

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