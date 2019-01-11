Появилось видео посадки китайского спутника на обратную сторону Луны

В Сети появилось видеозапись мягкой посадки китайского космического аппарата «Чанъэ-4» на обратную сторону Луны. Ролик распространило Китайское национальное космическое управление, сообщает телеканал CGTN.

Зонд запустили с космодрома Сичан 8 декабря. Он приземлился утром 3 января на лунном кратере Карман, который расположен в северо-западной части самого большого известного лунного кратера Бассейн Южный полюс — Эйткен.

Ранее «Чанъэ-4» уже прислал на Землю первую фотографию. Также он отправил снимок в 360 градусов, сделанный с топографической камеры.