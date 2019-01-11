SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками связи Iridium NEXT

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX стартовала с 10 спутниками связи Iridium NEXT с базы ВВС США Ванденберг, штат Калифорния, в пятницу, 11 января. Трансляцию запуска вела SpaceX на своем сайте.

Первая ступень ракеты успешно приземлилась на платформу в Тихом океане. Выведенные на орбиту Земли спутники разработаны международным оператором мобильной связи Iridium Communications. В партнерстве с франко-итальянской компанией Thales Alenia Space компания рассчитывает вывести на орбиту 80 спутников Iridium. Запуск не менее 75 таких аппаратов поручен SpaceX.

Пуск Falcon 9 изначально планировалось осуществить в октябре прошлого года. Однако его неоднократно откладывали по разным причинам. Нынешний запуск стал восьмым в рамках программы сотрудничества SpaceX и Iridium Communications.

Ранее 11 января глава SpaceX Илон Маск объявил о завершении сборки новой ракеты-носителя для испытательного суборбитального полета многоразовой ракетно-космической системы Starship.