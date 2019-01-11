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Маск опубликовал фотографию ракеты Starship

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Фото: REUTERS/Robyn Beck
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Глава компании SpaceX Илон Маск объявил о завершении сборки новой ракеты-носителя для испытательного суборбитального полета многоразовой ракетно-космической системы Starship. Об этом предприниматель сообщил в своем микроблоге в Twitter.

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«Только что закончился монтаж ракеты для испытательного полета Starship на стартовой площадке SpaceX в Техасе», — написал Маск, сопроводив запись фотографией ракеты с флагом США. Он также подчеркнул, что это настоящее изображение, оно не было создано на компьютере.

По словам предпринимателя, самая большая ракета-носитель, созданная компанией, предназначена для суборбитальных полетов. При этом версия ракеты для орбитальных полетов будет длиннее, и у нее будет более плотное покрытие, устойчивое к внешним воздействиям, и гладкий носовой обтекатель.

Starship — это новое название системы запуска BFR (Big Falcon Rocket). Она состоит из космического корабля Starship и ракетного ускорителя Super Heavy. Система сможет выводить на орбиту до 100 т полезной нагрузки, она также предполагает многократное использование.

6 января житель американского штата Техас опубликовал фотографию с моментом сборки сверхтяжелой ракеты SpaceX Starship.

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