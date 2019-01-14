Трамп пригрозил разорить Турцию

Президент США Дональд Трамп предупредил, что его страна разорит Турцию, если Анкара атакует сирийских курдов. Речь идет о возможном нападении турецких войск на позиции курдов в Сирии после ухода американских военных из арабской республики.

«Мы разорим Турцию в том случае, если они атакуют курдов», — написал американский лидер на своей странице в Twitter. Одновременно глава Белого дома подчеркнул, что курды не должны провоцировать Турцию, и указал на необходимость создания буферной зоны шириной около 20 миль (32 км — ред).

19 декабря республиканец анонсировал вывод американских войск из Сирии. По его словам, США победили террористическую группировку ИГ (запрещена в России — ред.), а эта борьба и была единственной причиной нахождения американского контингента в стране.

В Вашингтоне подчеркивали, что кампания против ИГ не окончена. В начале 2019 года Трамп согласился продлить срок вывода американских войск до четырех месяцев, и заявил, что никогда не был сторонником поспешного вывода войск США из Сирии.

12 января сообщалось, что турецкие власти продолжают передислокацию бронетехники в воинские части, расквартированные на границе с Сирией. Около года Турция проводит военную операцию «Оливковая ветвь» в Сирии, которая направлена против формирований курдов, являющихся союзниками США.