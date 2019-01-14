Названа вероятная причина отказа передатчика телескопа «Спектр-Р»

Единственный российский космический телескоп «Спектр-Р» перестал выходить на связь из-за отказа командного передатчика, в котором, вероятнее всего, накопилась радиация. Об этом 14 января со ссылкой на источники сообщает ТАСС.

«В качестве причины неработоспособности приемо-передающего устройства «Спектра-Р» специалисты предполагают влияние дозы радиации, накопленной за период полета в электронной компонентной базе спутника», –– заявил собеседник агентства.

Он отметил, что на телескопе установлены три передатчика для приема команд с Земли, сейчас отключился резервный третий, первые два вышли из строя ранее.

При этом специалисты РКС и НПО им. Лавочкина не исключают, что связь с телескопом можно будет восстановить. Для этого существуют два способа: «мягкий» (с помощью перезагрузки программного обеспечения) и «жесткий» — перезагрузка с отключением питания спутника.

«Второй метод не подходит, так как остался последний комплект приемника в работе и мы не сможем включить аппарат — некому будет принять радиокоманду с Земли», –– рассказал источник.

Он указал, что «мягкий» метод реализуется каждые восемь часов.

12 января связь со «Спектром-Р» была потеряна. Телескоп находился в космосе более восемь лет, что превышает срок его работы в 2,5 раза.

Весной 2019 года запланирован запуск нового российско-немецкого телескопа «Спектр-РГ».