На телескопе «Спектр-Р» отказал принимающий команды передатчик

Орбитальная обсерватория «Спектр-Р» не может принимать команды с Земли, поскольку на ее борту не включается передатчик. Об этом в воскресенье, 13 января, рассказал руководитель научной программы проекта «Радиоастрон» член-корреспондент РАН Юрий Ковалев.

«Это передатчик системы, которая сбрасывает на Землю телеметрию и получает с Земли управляющие команды», — цитирует его ТАСС.

Ковалев добавил, что передатчик отвечает за отправку телеметрической информации и получение управляющих команд.

При этом система связи по передачи данных наблюдений с телескопа на Землю работает исправно, но не может правильно навести антенну.

12 января сообщалось о частичной потере связи с единственным российским космическим телескопом «Спектр-Р», который превысил срок своей работы в 2,5 раза.

Весной 2019 года запланирован запуск в космос нового российско-немецкого телескопа «Спектр-РГ».