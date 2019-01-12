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Потеряна связь с единственным российским космическим телескопом

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Фото: РИА Новости/Олег Урусов
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Ученые частично потеряли связь с единственным российским космическим телескопом «Спектр-Р», аппарат не принимает команды с Земли. Об этом в субботу, 12 января, сообщил директор астрокосмическoгo центра ФИАН академик Николай Кардашeв.

«Там разные системы связи, часть работает, часть не работает. Часть сигналов есть. Такие сбои уже бывали. Может всё заработать. Мы на это надеемся», — цитирует ученого «РИА Новости».

По его словам, сейчас проводятся попытки восстановить двустороннюю связь с аппаратом.

Кардашeв добавил, что телескоп не работает только на прием командной информации, но на Земле продолжают принимать научные данные от него. При этом он подчеркнул, что гарантийный срок существования «Спектра-Р» уже истек.

В свою очередь, научный руководитель проекта «Радиоастрoн» (космический аппарат «Спектр-Р») член-корреспондент РАН Юрий Кoвалeв на своей странице в Facebook сообщил, что связь со спутником была потеряна  утром 10 января.

Работа телескопа, завершение которой изначально планировалось в 2016 году, была продлена до 31 декабря 2019 года. Весной 2019 года запланирован запуск в космос нового российско-немецкого телескопа «Спектр-РГ».

Ранее сообщалось, что российский военный космический спутник «Космос-2430» был планово снят с орбиты 5 января под контролем российских ВКС. Спутник работал в космосе пять лет — с 2007 по 2012 год.

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