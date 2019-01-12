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Потерявший управление радиотелескоп «Спектр-Р» превысил срок работы в 2,5 раза

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Фото: НПО им. С.А. Лавочкина
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Космический радиотелескоп «Спектр-Р» превысил свой срок активной работы. Об этом сообщил в субботу, 12 января, советник гендиректора госкорпорации «Роскосмос» по науке Александр Блошенко.

«Космический аппарат решал целевые задачи, превысив срок своего активного существования в два с половиной раза», — цитирует его ТАСС.

Ранее 12 января стало известно о частичной потере связи с единственным российским космическим телескопом «Спектр-Р». Аппарат не принимает команды с Земли.

Работа телескопа, завершение которой изначально планировалось в 2016 году, была продлена до 31 декабря 2019 года. Весной 2019 года запланирован запуск в космос нового российско-немецкого телескопа «Спектр-РГ».

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