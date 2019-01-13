Запуск нового российского телескопа «Спектр-РГ» отложили для устранения проблем

Запуск нового российского телескопа «Спектр-РГ» откладывается на май–июнь 2019 года в связи с затянувшимися проверками оборудования. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«В связи с необходимостью дополнительных проверок космического аппарата запуск перенесен на первую половину мая, но в связи с майскими праздниками может съехать на июнь», — сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас «Спектр-РГ» проходит проверку в НПО имени Лавочкина, где был изготовлен.

«На этапе проверки были выявлены замечания, которые устраняются», — сказал он.

Доставка телескопа на космодром Байконур планируется в марте 2019 года. Запуск планируется осуществить с помощью ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03.

Ранее заместитель директора Института космических исследований Михаил Павлинский заявлял, что запуск аппарата планируется на 1–2 апреля с резервным окном 12–13 апреля.

12 января сообщалось о частичной потере связи с единственным российским космическим телескопом «Спектр-Р», который превысил срок своей работы в 2,5 раза.