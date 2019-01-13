Работы по восстановлению связи со «Спектр-Р» продолжатся 14 января

Российская орбитальная обсерватория «Спектр-Р» приступит к наблюдению за галактикой М106 в созвездии Гончих псов, если специалистам удастся 14 января наладить с ней связь. Об этом заявил руководитель проекта «Радиоастрон» (космический аппарата «Спектр-Р»), член корреспондент РАН Юрий Ковалев.

«Это галактика с аккреционным диском, у которой самый яркий мегамазер. Там облака водяного пара, которые излучают мазерные линии. И мы их будем изучать с помощью «Радиоастрона», — цитирует его «РИА Новости».

Отмечается, что выйти на связь с космическим аппаратом попытаются в 7:00 мск. Научная программа продлится три часа.

Ранее Юрий Ковалев заявил, что орбитальная обсерватория «Спектр-Р» не может принимать команды с Земли, поскольку на ее борту не включается передатчик, который отвечает за отправку телеметрической информации и получение управляющих команд.

12 января сообщалось о частичной потере связи с единственным российским космическим телескопом «Спектр-Р», который превысил срок своей работы в 2,5 раза. Весной 2019 года запланирован запуск в космос нового российско-немецкого телескопа «Спектр-РГ».