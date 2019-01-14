Госслужащие США встали в очереди за бесплатной едой из-за шатдауна

Очереди американских госслужащих за бесплатной едой образовались у супермаркетов, поскольку им не платят зарплату с конца декабря. Об этом говорится в репортаже немецкого телеканала Welt в воскресенье, 13 января.

«Люди стоят в очереди в супермаркет, но американцы, которые стоят здесь на холоде, не хотят попасть внутрь. Они забирают бесплатную еду снаружи. Несколько консервов, лапша, пакет с овощами. Немного, но, по крайней мере, этого хватит на следующие дни. Все, кого мы здесь встретили, госслужащие, которые за последнюю неделю не получили денег», — приводит цитату из репортажа ИноТВ.

«Я очень благодарна. Ведь люди не обязаны нам помогать. Признаться, немного унизительно здесь стоять, но так или иначе мне нужно сделать всё необходимое, чтобы мы продержались», — говорит женщина с ребенком на руках.

«Я о таком слышал только из рассказов моих бабушек и дедушек о временах Великой депрессии. Ситуация вызывает беспокойство», — добавляет также не получающий зарплату мужчина.



Причина невыплаты жалованья, затронувшая примерно 800 тыс. американских госслужащих, — «закрытие правительства» из-за разногласий Белого дома и конгресса. При этом ни президент США Дональд Трамп, ни оппозиция — демократическое большинство в американском парламенте — не проявляют готовности к компромиссу.

22 декабря правительство Соединенных Штатов частично приостановило работу из-за отсутствия бюджетных средств. Шатдаун произошел после того, как республиканцы и демократы в конгрессе не смогли согласовать параметры временного госбюджета. Представители Демократической партии выступают против строительства пограничной стены с Мексикой на деньги из федерального бюджета.

13 января сообщалось, что опросы в США показали, что больше половины респондентов назвали Трампа главным виновником шатдауна.