Трамп пообещал обнародовать протоколы разговоров с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что обнародует детальные протоколы личных переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

На вопрос журналиста, готов ли он пойти на такой шаг, американский лидер ответил утвердительно, добавив, что ему «всё равно».

Трамп также рассказал, что на встрече с Путиным в Гамбурге летом 2017 года у них состоялась «отличная» беседа, в ходе которой они обсуждали ситуацию в Израиле и «много других вещей».

Президент США заключил, что «ничего не скрывает» от своей администрации.

13 января сопредседатель комитета палаты представителей США по иностранным делам Элиот Энгель заявил, что комитет намерен провести слушания по встречам Трампа и Путина.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что встречи с Путиным президент США проводил без своих помощников и изымал записи разговоров у переводчиков, в результате чего якобы даже в засекреченных файлах нет детальных данных о разговорах двух лидеров.