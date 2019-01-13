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В США намерены провести слушания по встречам Трампа и Путина

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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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Комитет палаты представителей США по иностранным делам намерен провести слушания по встречам президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Об этом говорится в заявлении сопредседателя комитета Элиота Энгеля.

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«Каждый раз Трамп встречается с Путиным, в стране ничего не говорят. Америка заслуживает правды и комитет намерен докопаться до сути», — говорится в сообщении, опубликованном 12 января.

Отмечается, что комитет намерен провести слушания о загадках вокруг «странных отношений» двух президентов. 

«И о том, как эти темные отношения влияют на нашу национальную безопасность», — заключается в сообщении.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что встречи с Путиным президент США проводил без своих помощников и изымал записи разговоров у переводчиков, в результате чего якобы даже в засекреченных файлах нет детальных данных о разговорах двух лидеров.

По данным издания, в частности, речь идет о встрече Трампа с Путиным в 2017 году в Гамбурге, после которой американский лидер забрал записи своего переводчика и потребовал от него не обсуждать вопросы переговоров с американской администрацией.

Сторонники президента США при этом заявили, что он переживал о возможных утечках, которые уже неоднократно происходили в Белом доме, и хотел найти взаимопонимание с Путиным без помех со стороны помощников. По словам самого Трампа, он ничего не скрывал.

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