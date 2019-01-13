Трамп предложил провести переговоры с Ким Чен Ыном в середине февраля

Вторая встреча президента США Дональда Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына может состояться в середине февраля во Вьетнаме. Такой вариант предложил глава Белого дома, сообщает агентство Yonhap News в воскресенье, 13 января.

12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча глав Соединенных Штатов и Северной Кореи, по итогам которой стороны подписали совместный документ. В частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова взамен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

2 декабря Трамп предлагал лидеру КНДР встретиться в январе или феврале 2019 года. Он также отмечал, что рано или поздно пригласит своего северокорейского коллегу посетить Соединенные Штаты с официальным визитом.