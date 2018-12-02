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Трамп определил сроки следующей встречи с Ким Чен Ыном

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Ministry of Communications
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Президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын могут встретиться в январе или феврале 2019 года. Об этом американский лидер сообщил журналистам на борту президентского борта, возвращаясь с саммита «Большой двадцатки».

Как сообщает Reuters, Трамп также отметил, что рано или поздно пригласит своего северокорейского коллегу посетить Соединенные Штаты с официальным визитом.

Первая встреча глав двух государств прошла в Сингапуре 12 июня. По итогам переговоров лидеры США и КНДР подписали совместный документ.

Американский лидер назвал его «важным и всеобъемлющим» и заявил, что отношения двух стран теперь будут кардинально отличаться от того, что было до сих пор. По словам главы КНДР, после «исторического» саммита стороны решили забыть о прошлых разногласиях.

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