Трамп опроверг сокрытие от администрации США деталей встреч с Путиным

Президент США Дональд Трамп отреагировал на статью The Washington Post о том, что он скрывает от администрации детали всех своих переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам Трампа, он ничего не скрывал.

«Я ничего не скрываю. Washington Post — это лоббисты (компании) Amazon. Нет никакого сговора (с Россией — Ред.). Это трата времени», –– заявил Трамп в эфире телеканала Fox News.

Ранее газета со ссылкой на источники сообщила, что встречи с Путиным президент США проводил без своих помощников и изымал записи разговоров у переводчиков, в результате чего якобы даже в засекреченных файлах нет детальных данных о разговорах двух лидеров.

Как пишет Washington Post, в частности, речь идет о встрече Трампа с Путиным в 2017 году в Гамбурге, после которой Трамп забрал записи своего переводчика и потребовал от него не обсуждать вопросы переговоров с американской администрацией.

Сторонники президента США заявили, что он переживал о возможных утечках, которые уже неоднократно происходили в Белом доме, и хотел найти взаимопонимание с Путиным без помех со стороны помощников.

Конфликт Трампа с Amazon начался еще во время его предвыборной гонки. Американский лидер не раз выражал недовольство тем, что компания, как он полагает, платит низкие налоги и не подвергается преследованиям антимонопольных органов. The Washington Post принадлежит главе Amazon Джеффу Безосу.