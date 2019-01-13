Выкатившимся за пределы ВПП Шереметьево бортом управлял второй пилот

Пассажирским самолетом чешской авиакомпании Smart Wings, который выкатился 13 января за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта Шереметьево, управлял второй пилот. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу дирекции общественных связей столичного аэропорта Анну Захаренкову.

«По предварительным данным, полученным из объяснительной командира воздушного судна: «при движении воздушным судном управлял второй пилот, причиной отклонения от маршрута стал асимметричный вывод двигателей РУДами (рычагами управления двигателями. — Ред.) на взлетный режим», — сказала она.

Ранее в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России предположили, что причиной происшествия могла стать ошибка пилота или некачественная уборка взлетно-посадочной полосы.

13 января самолет авиакомпании Smart Wings с 40 пассажирами на борту выкатился за пределы ВПП при взлете. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, рейс был отложен. Судно должно было отправиться в Прагу. В результате в московском аэропорту были задержаны более 30 рейсов. В настоящее время ВПП вновь открыта и функционирует в штатном режиме.