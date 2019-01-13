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В аэропорту Симферополя прокомментировали инцидент с самолетом Nordwind

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Международный аэропорт Симферополь опроверг сообщения о том, что пассажирский самолет авиакомпании Nordwind («Северный ветер»), летевший из Симферополя в Москву, совершил 12 января аварийную посадку из-за проблем со стойками шасси.

«Информация о том, что были проблемы со стойкой шасси, не соответствует действительности», –– сообщила пресс-служба аэропорта, отметив, что борт вынужден был вернуться из-за технической проблемы.

В воздушной гавани также уточнили, что аварийной посадку считать нельзя, так как самолет сел штатно.

«Рейс N4-534 авиакомпании Nordwind, выполнявший перелет по маршруту Симферополь–Москва (Шереметьево), после взлета запросил посадку в аэропорту вылета. Посадка произведена в штатном режиме в 20:56 по московскому времени», –– добавили в пресс-службе.

Отмечается, что пассажиров доставят в Москву резервным самолетом, который прибудет в Крым примерно в 02:00 (13 января).

10 января стало известно, что пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Нижневартовске из-за плохого самочувствия пассажира.

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