Названа возможная причина инцидента в аэропорту Шереметьево

Ошибка пилота или некачественная уборка взлетно-посадочной полосы могли стать причиной выката самолета за пределы ВПП в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

Проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, наземные службы аэропорта и спецтехника.

Ранее 13 января самолет авиакомпании Smart Wings с 40 пассажирами на борту выкатился за пределы ВПП при взлете. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, рейс был отложен. Судно должно было отправиться в Прагу.

По сообщению пресс-службы Шереметьево, в настоящее время аэропорт работает без ограничений.