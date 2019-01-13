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Названа возможная причина инцидента в аэропорту Шереметьево

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Ошибка пилота или некачественная уборка взлетно-посадочной полосы могли стать причиной выката самолета за пределы ВПП в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

Проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, наземные службы аэропорта и спецтехника.

Ранее 13 января самолет авиакомпании Smart Wings с 40 пассажирами на борту выкатился за пределы ВПП при взлете. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, рейс был отложен. Судно должно было отправиться в Прагу.

По сообщению пресс-службы Шереметьево, в настоящее время аэропорт работает без ограничений.

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