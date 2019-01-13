В Шереметьево задержали незаконно проникшего на борт самолета мужчину

Пограничники задержали мужчину, который незаконно проник на борт рейса Москва–Брюссель в московском аэропорту Шереметьево.

Ему удалось миновать все кордоны безопасности и попасть на аэродром через вход, который предназначен для экипажа самолетов.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, мужчина выбежал на летное поле и направился к ближайшему воздушному судну. Он поднялся на борт по лестнице для технического персонала, который готовил самолет к полету.

В связи с инцидентом вылет самолета был задержан.

В ноябре в аэропорту Шереметьево погиб 25-летний мужчина, который выбежал на летное поле и попал под взлетающий Boeing. За несколько часов до гибели его сняли с рейса Мадрид–Москва за драку.