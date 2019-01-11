Полноценную эксплуатацию новой полосы Шереметьево признали невозможной

Минтранс России признал невозможным полноценное функционирование третьей взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Шереметьево. Об этом 11 января сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту о приаэродромных территориях, разработанному ведомством.

Согласно объяснению, ВПП расположена рядом с густонаселенными пунктами, такими как Лобня, Сходня и Зеленоград. Поэтому из-за сильного авиационного шума полеты в ночное время придется ограничить. Помимо прочего, аэропорт не сможет расширить наземную инфраструктуру из-за жилых застроек.

В феврале прошлого года сообщалось, что длина новой ВПП в Шереметьево составит 3200 м. На ней смогут совершать посадку все типы воздушных судов как российского, так и иностранного производства. В Росавиации рассчитывали сдать полосу к началу прошедшего в 2018 году чемпионата мира по футболу, но сроки введения в эксплуатацию постоянно откладывались.

25 декабря генеральный директор московского аэропорта Шереметьево Михаил Василенко заявил, что третья ВПП начнет функционировать 4 апреля 2019 года.