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Шереметьево восстановил работу после инцидента с чешским бортом

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Взлетно-посадочная полоса (ВПП) московского аэропорта Шереметьево открыта после инцидента, который произошел с пассажирским самолетом Smart Wings, сообщает 13 января «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

«Завершены спасательные работы по эвакуации воздушного судна чешской авиакомпании Smart Wings. ВПП1 открыта для осуществления взлета и посадки воздушных судов. Аэропорт Шереметьево начал работу без ограничений», — сообщили в Шереметьево.

Ранее отмечалось, что из-за происшествия в аэропорту была закрыта ВПП. Это вызвало задержку более 30 рейсов.

Самолет с 40 пассажирами на борту выкатился за пределы ВПП при взлете в воскресенье, 13 января. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Судно должно было отправиться в Прагу.

По данным сервиса «Яндекс.Расписание» на 17:46 мск 13 января, в столичном аэропорту Шереметьево задержаны 23 рейса.

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