В Шереметьево закрыли взлетно-посадочную полосу из-за ЧП с самолетом

В аэропорту Шереметьево закрыли одну взлетно-посадочную полосу (ВПП) из-за инцидента с самолетом авиакомпании Smart Wings, который выкатился за пределы ВПП.

«Аэропорт Шереметьево был вынужден закрыть ВПП1 для проведения производственных работ по эвакуации воздушного судна», — рассказала глава дирекции общественных связей Шереметьево Анна Захаренкова, которую цитирует ТАСС.

Она отметила, что на время проведения эвакуационных работ возможны задержки в обеспечении вылетов и прилетов других рейсов.

Самолет с 40 пассажирами на борту выкатился за пределы ВПП при взлете в воскресенье, 13 января. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Судно должно было отправиться в Прагу. Все обстоятельства инцидента выясняются.

Телеканал РЕН ТВ уже опубликовал первые кадры с места ЧП.