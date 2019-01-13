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Самолет выкатился за пределы ВПП в столичном аэропорту Шереметьево

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Фото: Depositphotos
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В столичном аэропорту Шереметьево самолет авиакомпании Smart Wings выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). По данным «Известий», на момент ЧП на борту лайнера находились 40 пассажиров.

Известно, что речь идет о рейсе QS1003, следовавшем из Москвы в Прагу. Информации о пострадавших и возможных неисправностях судна пока не поступало.

Все обстоятельства инцидента выясняются.

6 января пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Turkish Airlines выкатился за пределы ВПП аэропорта в украинском Львове.

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