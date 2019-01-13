В Госдуме оценили призыв отказаться от российского ТВ в Белоруссии

Зампред комитета Госдумы по делам национальностей Шамсаил Саралиев в ответ на призыв убрать из Белоруссии российские телеканалы заявил, что между странами не должны возникать негативные ситуации, влияющие на сплоченность братских народов.

«У нас с Белоруссией отличные отношения. Эти отношения надо улучшать и всеми возможными, и невозможными силами. Не допускать никаких сценариев, чтобы разделить братские народы», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее оппозиционная партия «Белорусский народный фронт» (БНФ) объявила год белорусского языка и призвала ограничить трансляцию российских телеканалов. Авторы инициативы считают, что СМИ разжигают межнациональную вражду и являются средствами ведения информационной войны.

11 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в течение ближайших двух лет республику будут «очень сильно пробовать на зуб». По его словам, белорусам предстоит доказать, что они достойны независимости.

10 января белорусский лидер назвал глупыми и «притянутыми за уши» разговоры об объединении с Россией. Он уточнил, что две страны подписали соглашение о создании Союзного государства и развивали свои отношения, строго придерживаясь этого документа.

Также Лукашенко отметил, что в отношениях двух государств почти все проблемы в «более или менее» приемлемом варианте решены. Остаются лишь небольшие вопросы по поводу поставок пищевой, сельскохозяйственной и другой продукции на российский рынок. Однако они не носят критического характера, заключил белорусский лидер.

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Белоруссия — надежный союзник России и курс на расширение стратегического взаимодействия с Минском не подлежит сомнению. Также она напомнила, что этот курс закреплен в концепции внешней политики России.