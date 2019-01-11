Захарова ответила Лукашенко на заявление о «потере союзника»

Стремление России к расширению стратегического взаимодействия с Белоруссией не подлежит сомнению. Об этом 11 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможной утрате Москвой союзника на западном направлении.

«Белоруссия — наш надежный союзник, партнер. Курс на расширение стратегического взаимодействия с Минском не подлежит сомнению», — подчеркнула Захарова в ходе брифинга. Ее цитирует ТАСС.

Кроме того, представитель внешнеполитического ведомства напомнила, что этот курс закреплен в концепции внешней политики России. «Мы считаем, что в рамках Союзного государства еще многое можно сделать, чтобы повысить эффективность данного интеграционного формата. С этой целью создана соответствующая российско-белорусская рабочая группа», — пояснила Захарова.

При этом официальный представитель МИД отметила, что по конкретным вопросам, которые Лукашенко обозначил в своем выступлении, ведется обсуждение по линии профильных ведомств. Это, в частности затрагивает темы поставок сельхозпродукции, налогового маневра и автомобильных перевозок.

Накануне, 10 января, Лукашенко сообщил на совещании по социально-экономическому развитию страны, что если Москва не выплатит Минску компенсации потерь в связи с налоговым маневром в нефтяной сфере, то это может привести к утрате Россией «единственного союзника на западном направлении».

При этом президент Белоруссии заявил, что практически все проблемные вопросы в отношениях между Минском и Москвой разрешились в более или менее приемлемом варианте.

Разногласия между Москвой и Минском возникли из-за цен на нефть и газ. Лукашенко считает, что для Белоруссии установлена слишком высокая цена на голубое топливо — $129 за тысячу кубометров. Помимо этого, в Минске опасаются повышения стоимости российской нефти из-за планов руководства РФ к 2024 году обнулить экспортную пошлину на нефтепродукты и поднять налоговую ставку на добычу полезных ископаемых. Белоруссия настаивает на компенсации финансовых потерь, которые она оценивает в $11 млрд за шесть лет.