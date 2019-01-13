В Белоруссии выступили против российских телеканалов

Оппозиционная партия «Белорусский народный фронт» (БНФ) объявила год белорусского языка и призвала ограничить трансляцию российских телеканалов. Авторы инициативы считают, что СМИ разжигают межнациональную вражду и являются средствами ведения информационной войны.

«Пока значительная часть белорусов не пользуется белорусским языком, смотрит российские телеканалы, живет в российском языковом пространстве — всегда будет опасность того, что сюда придут российские танки», — говорится в сообщении на сайте партии.

По мнению представителей оппозиции, необходимо принять конкретные меры в связи с тем, что в СМИ стали чаще говорить о Союзном государстве России и Белоруссии. Так, они призывают граждан республики совершенствовать знание белорусского языка, а властей — расширить его использование в стране.

10 января президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал глупыми и «притянутыми за уши» разговоры об объединении с Россией. Он уточнил, что две страны подписали соглашение о создании Союзного государства и развивали свои отношения, строго придерживаясь этого документа.

Также Лукашенко отметил, что в отношениях двух государств почти все проблемы в «более или менее» приемлемом варианте решены. Остаются лишь небольшие вопросы по поводу поставок пищевой, сельскохозяйственной и другой продукции на российский рынок. Однако они не носят критического характера, заключил белорусский лидер.

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Белоруссия — надежный союзник России и курс на расширение стратегического взаимодействия с Минском не подлежит сомнению. Также она напомнила, что этот курс закреплен в концепции внешней политики России.