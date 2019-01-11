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Лукашенко предупредил о попытках попробовать Белоруссию «на зуб»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в течение ближайших двух лет республику будут «очень сильно пробовать на зуб». По его словам, белорусам предстоит доказать, что они достойны независимости.

«Для нашей страны, для нашего народа не только 2019-й, но и 2020 год будет непростым», — сказал Лукашенко в пятницу, 11 января, передает БЕЛТА.

Белорусский лидер добавил, что жителям страны нужно быть готовыми ответить на вопрос о независимости своей страны. 

«Я абсолютно убежден, что мы найдем достойный ответ», — заключил он.

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10 января Лукашенко назвал глупыми и «притянутыми за уши» разговоры об объединении с Россией. Он уточнил, что две страны подписали соглашение о создании Союзного государства и развивали свои отношения, строго придерживаясь этого документа. 

Также Лукашенко отметил, что в отношениях двух государств почти все проблемы в «более или менее» приемлемом варианте решены. Остаются лишь небольшие вопросы по поводу поставок пищевой, сельскохозяйственной и другой продукции на российский рынок. Однако они не носят критического характера, заключил белорусский лидер.

Кроме того, белорусский лидер пригрозил, что если Москва не выплатит Минску компенсации потерь в связи с налоговым маневром в нефтяной сфере, то это может привести к утрате Россией «единственного союзника на западном направлении»

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Белоруссия — надежный союзник России и курс на расширение стратегического взаимодействия с Минском не подлежит сомнению. Также она напомнила, что этот курс закреплен в концепции внешней политики России. 

Разногласия между Москвой и Минском возникли из-за цен на нефть и газ. Лукашенко считает, что для Белоруссии установлена слишком высокая цена на голубое топливо — $129 за тысячу кубометров. Помимо этого, в Минске опасаются повышения стоимости российской нефти из-за планов руководства РФ к 2024 году обнулить экспортную пошлину на нефтепродукты и поднять налоговую ставку на добычу полезных ископаемых. Белоруссия настаивает на компенсации финансовых потерь, которые она оценивает в $11 млрд за шесть лет.

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