В Минске из метро выгнали «пророссийского активиста»

Белорусское издание «Наша Нива» опубликовало видеозапись конфликта в метрополитене Минска, в ходе которого один из пассажиров заставил покинуть вагон мужчину в казачьей шапке-кубанке.

По словам автора ролика, он встретил «пророссийского активиста» на перроне станции метро «Купаловская» и начал снимать его на видео. Однако герою ролика это не понравилось, и он просил убрать камеру. Далее конфликт переместился в вагон метро, где автор видео предъявил оппоненту претензии и вынудил того покинуть вагон поезда со словами «Чемодан — вокзал — Россия!» на белорусском языке.

«Я ничего не имею против казаков, когда они живут на Кубани, например. Но здесь они угрожают белорусской независимости», — заявил инициатор конфликта.

Он отметил, что не первый раз ставит «таких людей» на место.

Издание отмечает, что по видео сложно определить суть конфликта. Национальность и имя «пророссийского активиста» также неизвестны.

В декабре 2018 года украинские националисты пообещали отрывать уши российским чебурашкам в магазинах.