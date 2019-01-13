Медведев отреагировал на победы российских биатлонистов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 13 января поздравил российских стреляющих лыжников с двойным золотом, которого они добились в эстафетах на этапе Кубка мира Международного союза биатлонистов (IBU) в немецком Оберхофе.

«Поздравляю мужскую и женскую сборные России с блестящим выступлением на Кубке мира по биатлону в Оберхофе! Молодцы!» — написал глава кабинета министров в своем официальном аккаунте в Twitter.

13 января мужская сборная России по биатлону выиграла эстафету четыре по 7,5 км на этапе Кубка мира в Германии. Команду представляли Александр Логинов, Максим Цветков, Дмитрий Малышко и Евгений Гараничев.

В этот же день женская сборная России по биатлону завоевала золотые медали в эстафете четыре по 6 км. Победительницами стали Евгения Павлова, Лариса Куклина, Маргарита Васильева и Екатерина Юрлова-Перхт.

ТАСС отмечает, что это первый случай за 13 лет, когда и мужская, и женская сборная России по биатлону выиграли золото в эстафете в рамках одного этапа Кубка мира.

11 января российский биатлонист Александр Логинов занял первое место в спринтерской гонке, которая состоялась в немецком Оберхофе. Одержанная победа стала первой индивидуальной для 26-летнего россиянина на этапах Кубка мира по биатлону.

12 января стреляющие лыжники из России завоевали все медали в спринтерской гонке на 10 км на четвертом этапе Кубка IBU, который проходит в польском Душники-Здруй.