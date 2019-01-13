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В РПЦ отреагировали на призыв Порошенко «показать томос»

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Представитель Русской православной церкви прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что «автокефальная Православная церковь Украины» является канонической, и его призыв к РПЦ «показать томос».

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По словам собеседника RT, в последние месяцы происходит беспрецедентное вовлечение украинских властей, в том числе Порошенко, во внутренние дела православных верующих на Украине.

Представитель РПЦ отметил, что, судя по заявлениям президента Украины, тот, вероятно, считает себя религиозным лидером, «который вправе ставить вопросы, которые относятся к сугубо религиозной сфере».

«Мы полагаем, что это вопиющее смешение религии и политики, которое мы видим в лице этого человека, не принесет ничего хорошего украинскому государству», — сказал он.

По его словам, «заигрывание украинских властей с Фанаром достигло своего апогея».

Представитель РПЦ отметил, что предпринимаемые Порошенко манипуляции с религиозным фактором «носят абсолютно беззаконный, антидемократический и недопустимый в XXI веке характер».

«Разумеется, мы не собираемся никоим образом вступать в диалог с президентом Украины, когда он пытается выдвигать какие-то претензии к Русской православной церкви, Украинской православной церкви и иными способами вмешиваться в религиозные дела», — заключил он.

Ранее Порошенко заявил, что «автокефальная Православная церковь Украины» является канонической, и призвал Русскую православную церковь «показать томос».

9 января томос об автокефалии ПЦУ — новой украинской церкви на основе двух раскольнических организаций — подписали все члены синода Константинопольского патриархата.

В Русской православной церкви подчеркнули, что данная бумага является результатом «неуемных политических и личных амбиций» и не имеет канонической силы.

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