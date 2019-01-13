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Врач заступился за посоветовавшую медикам помыть полы чиновницу

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Президент областной врачебной палаты и заслуженный врач России Анатолий Ильин заступился за временно исполняющую обязанности замглавы Владимирской области Марину Чекунову, посоветовавшую медикам больницы в Струнино провести уборку.

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«Мы неоднократно имели возможность убедиться в открытости Марины Анатольевны для диалога. Мне пришлось уже не один раз контактировать и с ней, и с директором департамента здравоохранения, и выезжали туда, в Струнино. В принципе всё, что на сегодняшний день прорабатывается и предлагается, предлагается во благо населения», — цитирует Ильина «РИА Новости».

По словам врача, областные власти заинтересованы в восстановлении струнинской больницы. Также он отметил конструктивность и оперативность местной администрации при решении текущих задач.

Вместе с тем он обратил внимание на закрытость местных жителей для диалога с властью.

«Мы должны сегодня находить какие-то оптимальные решения в реальных условиях, а они требуют: что было 30 лет назад, пусть так и будет. Хотя ситуация меняется и по составу медицинских кадров, и по постановке задач, и так далее. У нас сердечно-сосудистая патология в Александровском районе доминирует, и мы должны сделать так, чтобы все проблемы решить, а они требуют 40 психиатрических коек. Куда столько? Консерватизм полнейший, эгоистический подход. И самое главное — не хотят разговаривать», — заметил Ильин.

11 января стало известно о посещении Мариной Чекуновой больницы в Струнино. Медики начали жаловаться чиновнице на отсутствие дорог и другие проблемы. В ответ она посоветовала им повесить в больнице занавески и помыть полы.

История взбудоражила общественность после того, как местная телерадиокомпания «Губерния 33» опубликовала на своем сайте высказывания Чекуновой в сокращенном варианте: «Проблемы обсудим, но посмотрите на себя, занавески повесьте, полы помойте, бахилы где?». Также сообщалось, что чиновница указала медикам на «грязные пороги», «регистратуру с решеткой» и «неполитые цветы».

После этого администрация Владимирской области опубликовала видео с ее выступления на своем сайте. Там видно, что врио замгубернатора действительно призывает медиков обратить внимание на чистоту, а также предлагает обеспечить учреждение бесплатными бахилами. Однако она обращается к присутствующим в корректной форме и не теми фразами, что были в СМИ.

На следующий день заместитель председателя заксобрания Владимирской области Роман Кавинов прокомментировал слова чиновницы. Он отметил, что она приступила к обязанностям только в декабре и сейчас у нее непростая задача — попытаться решить весь накопившийся ком проблем. Сама Чекунова вызвалась провести в медучреждении генеральную уборку.

С жалобой на закрытие больницы в Струнино к президенту России Владимиру Путину в ходе «прямой линии» в июне 2018 года обратилась инициативная группа местных жителей. Они назвали главной проблемой закрытие детского отделения. Занимавшая в тот момент пост губернатора региона Светлана Орлова опровергла закрытие отделений и рассказала о выделении из областного бюджета 68 млн рублей на ремонт струнинской больницы.

Глава государства поручил Минздраву России совместно с администрацией Владимирской области провести до конца прошлого года капитальный ремонт зданий районной больницы и детской поликлиники, а также оснастить их современным медицинским оборудованием. В декабре 2018-го стало известно, что губернатор Владимир Сипягин попросил министра здравоохранения Веронику Скворцову продлить срок исполнения поручения президента до декабря 2019 года.

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