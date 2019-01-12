Во Владимире оценили слова посоветовавшей врачам помыть полы чиновницы

Заместитель председателя заксобрания Владимирской области Роман Кавинов прокомментировал слова врио заместителя губернатора региона Марины Чекуновой. В ответ на жалобы медиков на отсутствие дорог и другие проблемы чиновница посоветовала им повесить в больнице занавески и помыть полы.

«Наверное, ответ «дороги-то мы вам сделаем, но вы занавески повесьте» не совсем правильная тактика в любом случае, я так бы сказал», — сказал Кавинов журналистам «РИА Новости» в субботу, 12 января.

При этом он отметил, что стирка занавесок не требует больших усилий, однако может значительно улучшить внешний вид больницы.

«Мне ни в коем случае не хотелось бы обвинять Марину Анатольевну в непрофессионализме, в грубости, но, наверное, про занавески она могла бы не публично заявить, а главному врачу лично сказать», — добавил он.

Кавинов также рассказал, что Чекунова приступила к обязанностям только в декабре и сейчас у нее непростая задача — попытаться решить весь накопившийся ком проблем.

6 декабря 2018 года председатель правительства Дмитрий Медведев призвал наказывать зарвавшихся чиновников. Тем, которые делают некорректные замечания в адрес россиян, стоит «включать мозги», сказал он. Так премьер прокомментировал скандал вокруг бывшего министра Саратовской области Натальи Соколовой, заявившей, что 3,7 тыс. рублей вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей», а «макарошки всё время стоят одинаково».