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Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице

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Фото: youtube.com/Новый город Александров
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Временно исполняющая обязанности замглавы Владимирской области Марина Чекунова, которая посоветовала врачам больницы в Струнино мыть полы, проведет в медучреждении генеральную уборку. Об этом она рассказала журналистам в субботу, 12 января.

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«В понедельник в струнинской поликлинике пройдет генеральная уборка силами персонала, волонтеров и сотрудников департамента здравоохранения», — цитирует Чекунову ТАСС.

В пресс-службе администрации Владимирской области журналистам пояснили, что Чекунова лично стала инициатором этой акции.

11 января стало известно о посещении Мариной Чекуновой больницы в Струнино. Медики начали жаловаться чиновнице на отсутствие дорог и другие проблемы, в ответ на что она посоветовала им повесить в больнице занавески и помыть полы.

На следующий день заместитель председателя заксобрания Владимирской области Роман Кавинов прокомментировал слова Чекуновой. Он отметил, что чиновница приступила к обязанностям только в декабре и сейчас у нее непростая задача — попытаться решить весь накопившийся ком проблем.

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