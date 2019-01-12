Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице

Временно исполняющая обязанности замглавы Владимирской области Марина Чекунова, которая посоветовала врачам больницы в Струнино мыть полы, проведет в медучреждении генеральную уборку. Об этом она рассказала журналистам в субботу, 12 января.

«В понедельник в струнинской поликлинике пройдет генеральная уборка силами персонала, волонтеров и сотрудников департамента здравоохранения», — цитирует Чекунову ТАСС.

В пресс-службе администрации Владимирской области журналистам пояснили, что Чекунова лично стала инициатором этой акции.

11 января стало известно о посещении Мариной Чекуновой больницы в Струнино. Медики начали жаловаться чиновнице на отсутствие дорог и другие проблемы, в ответ на что она посоветовала им повесить в больнице занавески и помыть полы.

На следующий день заместитель председателя заксобрания Владимирской области Роман Кавинов прокомментировал слова Чекуновой. Он отметил, что чиновница приступила к обязанностям только в декабре и сейчас у нее непростая задача — попытаться решить весь накопившийся ком проблем.