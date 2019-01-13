Премьер Греции внес вопрос о доверии правительству в парламент

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил о том, что поставил перед председателем парламента Никосом Вуцисом вопрос о доверии правительству. Об этом сообщается на сайте телеканала ERT.

Такое решение Ципрас принял в связи с отставкой министра национальной обороны Паноса Камменоса и выходом его партии «Независимые греки» (АНЭЛ) из правящей коалиции. Ципрас добавил, что обсуждение вопроса начнется немедленно.

«Я уверен, что мы получим вотум доверия и правительство завершит отведенный ему четырехлетний срок, очередные выборы состоятся осенью 2019 года», — сказал он.

Вуцис уточнил, что парламент начнет обсуждать вопрос о доверии кабинету во вторник, а голосование пройдет в четверг. Отмечается также, что министром обороны назначен начальник генштаба национальной обороны Эвангелос Апостолакис.

Камменос принял решение об отставке из-за разногласий, возникших относительно вопроса о наименовании бывшей югославской республики Македония.

11 января македонские парламентарии утвердили поправки к конституции, после которых Республика Македония получила новое название — Республика Северная Македония. На переименовании страны настаивали Афины, поскольку название бывшей югославской республики совпадало с наименованием области на севере Греции. Спор велся на протяжении последних 25 лет.