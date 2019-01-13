Партия «Независимые греки» заявила о выходе из правящей коалиции

Министр национальной обороны Греции Панос Камменос заявил о том, что его партия «Независимые греки» (АНЭЛ) выходит из правящей коалиции с партией СИРИЗА, сообщает 13 января «РИА Новости».

Об этом он объявил журналистам после встречи с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом. Камменос отметил, что причиной такого решения стали разногласия, возникшие относительно вопроса о наименовании бывшей югославской республики Македония.

«Я встретился с премьер-министром. У нас было довольно долгое обсуждение. В течение четырех лет сотрудничало правительство национального единства. Нам удалось вывести нашу страну из меморандумов с кредиторами. Первая цель была достигнута. Вопрос о Македонии не позволяет мне не пожертвовать креслом. Я поблагодарил премьер-министра. По национальному вопросу это сотрудничество не может продолжаться», — сказал Камменос.

11 января македонские парламентарии утвердили поправки к конституции, после которых Республика Македония получила новое название — Республика Северная Македония. На переименовании страны настаивали Афины, поскольку название бывшей югославской республики совпадало с наименованием области на севере Греции. Спор велся на протяжении последних 25 лет.

В конце сентября в Македонии состоялся референдум о ее переименовании в Республику Северная Македония. Явка избирателей составила 36,91%. При этом для того, чтобы плебисцит был признан состоявшимся, необходимо было преодолеть порог в 50%. Несмотря на низкую явку избирателей, которая не позволила признать голосование состоявшимся, Вашингтон, ЕС и НАТО приветствовали его итоги.