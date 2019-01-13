Прямой эфир

Партия «Независимые греки» заявила о выходе из правящей коалиции

0
Фото: Global Look Press/Dimitrios Karvountzis
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр национальной обороны Греции Панос Камменос заявил о том, что его партия «Независимые греки» (АНЭЛ) выходит из правящей коалиции с партией СИРИЗА, сообщает 13 января «РИА Новости».

Запустили исток
Где находится Эсватини и зачем страны меняют названия

Об этом он объявил журналистам после встречи с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом. Камменос отметил, что причиной такого решения стали разногласия, возникшие относительно вопроса о наименовании бывшей югославской республики Македония.

«Я встретился с премьер-министром. У нас было довольно долгое обсуждение. В течение четырех лет сотрудничало правительство национального единства. Нам удалось вывести нашу страну из меморандумов с кредиторами. Первая цель была достигнута. Вопрос о Македонии не позволяет мне не пожертвовать креслом. Я поблагодарил премьер-министра. По национальному вопросу это сотрудничество не может продолжаться», — сказал Камменос.

11 января македонские парламентарии утвердили поправки к конституции, после которых Республика Македония получила новое название — Республика Северная Македония. На переименовании страны настаивали Афины, поскольку название бывшей югославской республики совпадало с наименованием области на севере Греции. Спор велся на протяжении последних 25 лет.

В конце сентября в Македонии состоялся референдум о ее переименовании в Республику Северная Македония. Явка избирателей составила 36,91%. При этом для того, чтобы плебисцит был признан состоявшимся, необходимо было преодолеть порог в 50%. Несмотря на низкую явку избирателей, которая не позволила признать голосование состоявшимся, Вашингтон, ЕС и НАТО приветствовали его итоги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США поддержали закон о переименовании Македонии
Суд Греции отклонил апелляцию адвокатов Винника на его экстрадицию

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017