Парламент Македонии одобрил переименование страны

Депутаты собрания Македонии утвердили закон о внесении поправок в конституцию страны для ее переименования для вступления в НАТО и ЕС. Трансляцию вела пресс-служба парламента.

За изменения высказалось большинство депутатов — 81 человек.

Поправки к конституции предусматривают добавление слова «Северная» перед названием «Македония» во всем тексте, изменение преамбулы главного документа, гарантии неизменности границ и территориальной целостности, а также меры для поддержки диаспоры за границей.

В это же время члены крупнейшей оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ бойкотировали заседания и проводили митинги протеста перед зданием собрания в столице страны — Скопье, отмечает «РИА Новости».

Теперь утвержденный депутатами закон должен подписать президент Георге Иванов, который ранее отказывался это сделать.

На переименовании Македонии настаивали Афины, поскольку название бывшей югославской республики совпадало с наименованием области на севере Греции. Спор велся на протяжении последних 25 лет.

В конце сентября в Македонии состоялся референдум о ее переименовании в Республику Северная Македония. Явка избирателей составила 36,91%. При этом для того, чтобы плебисцит был признан состоявшимся, необходимо было преодолеть порог в 50%. Несмотря на низкую явку избирателей, которая не позволила признать плебисцит состоявшимся, Вашингтон, ЕС и НАТО приветствовали итоги голосования.