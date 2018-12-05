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Вице-премьер Украины призвала Македонию ввести санкции против РФ

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Вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе призвала Македонию ввести санкции против РФ. Климпуш-Цинцадзе провела встречу с премьер-министром Македонии Зораном Заевым в Загребе.

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В ходе встречи она призвала Македонию «как дружественную страну и кандидата на членство в ЕС ввести санкции против России и присоединиться к европейской политике в этом направлении».

Заев заявил, что Македония будет поддерживать Украину на всех международных площадках, передает RT.

4 декабря генеральный прокурор Украины Юрий Луценко выступил с предложением ввести новые санкции против российских граждан в связи с конфликтом в Керченском проливе.

3 декабря сенатор-республиканец Джон Баррассо призвал руководство страны и Североатлантический альянс принять решительные меры в ответ на «агрессию России» против Украины в Черном море.

Москва назвала действия Киева провокацией, целью которой является скандал и повышение рейтингов Петра Порошенко в преддверии президентских выборов на Украине.

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