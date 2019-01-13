США поддержали закон о переименовании Македонии

Лидеры Македонии, принявшие в конституцию необходимые для ратификации соглашения с Грецией поправки, проявили «дальновидность и мудрость». Такое мнение высказал госсекретарь США Майк Помпео, пишет «РИА Новости».

Помпео также отметил, что это решение даст возможность Македонии занять достойное место в НАТО и ЕС в качестве Республики Северная Македония.

«Соединенные Штаты видят в этом историческую возможность для продвижения стабильности, безопасности и процветания во всем регионе», — сказал госсекретарь США.

11 января македонские парламентарии утвердили поправки к конституции, после которых Республика Македония получила новое название — Республика Северная Македония. На переименовании страны настаивали Афины, поскольку название бывшей югославской республики совпадало с наименованием области на севере Греции. Спор велся на протяжении последних 25 лет.

В конце сентября в Македонии состоялся референдум о ее переименовании в Республику Северная Македония. Явка избирателей составила 36,91%. При этом для того, чтобы плебисцит был признан состоявшимся, необходимо было преодолеть порог в 50%. Несмотря на низкую явку избирателей, которая не позволила признать плебисцит состоявшимся, Вашингтон, ЕС и НАТО приветствовали итоги голосования.